Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce

"KULLANILMAYAN BİNALAR APART OTELLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Belediye Başkanı Gül, Yeşilce Mahallesi’ndeki eski belediye binası ile artık kullanılmayan binaların apart otellere dönüştürülerek turist potansiyelinin arttırılacağını ifade etti.

Gül, “Yeşilce Mahallemizin bir özelliği de Çambaşı Yaylası’ndan rahatlıkla ulaşılabilen bir yer. Biz de bu anlamda DOKAP ile birlikte eski belediye binamızı ve oradaki binalarımız apart tarzında bir otel yapmak, aynı zamanda Yeşilce Vakfımız tarafından yapılan güzel bir oteli hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yeşilce gezilip görülmesi gereken çok güzel bir kültür başkentimiz” diye konuştu.