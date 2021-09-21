'Karadeniz'in Efes'i' Tieion Antik Kenti ziyaretçi akınına uğradı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 143. ören yeri olarak kabul edilen antik kentin güvenliği ise Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekiplerince sağlanıyor.

Drone ile havadan görüntülenen Filyos Kalesi ve antik kentte kazı çalışmaları belirli aralıklarla devam ediyor.