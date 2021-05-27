Karadeniz'in en çok 'mavi bayraklı' şehri Samsun

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak’ta Türkiye yine önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve ilk kez 10 turizm teknesi Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

29 kilometre uzunluğundaki sahiliyle Türkiye'nin en uzun kumsallarında birine sahip olan Samsun, plaj noktasında da öne çıktı. Karadeniz Bölgesi’nde en çok mavi bayrağa sahip il Samsun oldu.

TÜRKİYE'NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI (İL İL TAM LİSTE)