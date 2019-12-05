Karadeniz'in menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

Bayar, yaylaların her daim görselliğiyle cezbettiğini vurgulayarak "Burası karlı daha bir başka. Karda ilk defa çıktım. Daha önce gelmiştik ama her taraf yeşildi. Bir de böyle görmek istedik. Bugün nasip oldu ve geldik. Harika görünüyor" ifadelerini kullandı.