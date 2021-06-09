Karanlık Kanyon'da inşa edilecek 'Sırat on Fırat' köprüsünden geçmek yürek işi

7'DEN 77'YE HERKES GÜVENLİ ŞEKİLDE KÖPRÜDEN GEÇECEK

Çelikmen, Türkiye'nin en büyük ve geniş kapsamlı doğa sporları festivalini Kemaliye'de düzenlediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğa sporları festivaliyle dünyanın farklı kıtalarından çok sayıda sporcuyu burada ağırlıyoruz. Başka hiçbir yerde olmayan wingsuit ve buse jamp atlayışları burada yapılıyor. Tabii bunlar çok ekstrem sporlar. Burada yapılacak 'Sırat on Fırat' köprüsü çok ciddi ve özel bir mühendislik çalışması gerektiriyor, rüzgar, kar, ağırlık ve salınım hesapları yapılarak inşa edilecek. Bunlar yapıldıktan sonra insanlarımız 7'den 70'e herkes güvenli şekilde karşıdan karşıya geçecek ve bizler de köprüyü geçenlere sertifika vereceğiz"