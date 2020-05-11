Karantinadan çıkan ilçenin belediye başkanından tarih tutkunlarına çağrı

30 gün boyunca her gün kapı kapı vatandaşın istek ve taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Ergü, “Köylere gidiyoruz. Bir belediye başkanı gelip bana hal hatır soruyorsa bu bana yeter diyenler var. Bir şey yapmaktan çok vatandaşların daha çok hatırlanmak hoşuna gidiyor. Allah devletimize zeval vermesin, sizi başımızdan eksik etmesin cümlelerini çok duyduk. Hükümetimizin bu süreçte çok güzel çalışmaları oldu.