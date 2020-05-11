Karantinadan çıkan ilçenin belediye başkanından tarih tutkunlarına çağrı

İHA 11.05.2020 - 12:20
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 30 gün boyunca ilçede vatandaşların devlet-millet el ele vererek karantina sürecini atlattığını söyledi.
"Doğa ve tarihi ile kuzey Adana’nın incisi olan ilçemizde corona virüsü avantaja çevirdik ve daha güzel günler için yeni bir süreci başlattık. Nüfus oranına göre vaka sayımız fazla olunca devletimiz bir ay karantina tedbiri uyguladı. Bu arada ilçemize nüfus alkışı durdu, sakinleşti. Vatandaşımızın korunması adına güzel oldu.
Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Vefa Destek Grubu ile belediye eklerimiz araç iş makineleri personelleri vefa grubunun emrinde hizmet veriyoruz. Temasların azalması sosyal ilişkilerin aza indirilmesi ekonomik faaliyetlerin kısmen durdurulması, iktisadi ekonomik, aile açısından insanlar kendine zaman ayırma imkanı buldu. İnsanlar kendilerine muhasebe yapma şansı oldu. Hayata dair düşüncelerine format attılar" diye konuştu.
30 gün boyunca her gün kapı kapı vatandaşın istek ve taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Ergü, “Köylere gidiyoruz. Bir belediye başkanı gelip bana hal hatır soruyorsa bu bana yeter diyenler var. Bir şey yapmaktan çok vatandaşların daha çok hatırlanmak hoşuna gidiyor. Allah devletimize zeval vermesin, sizi başımızdan eksik etmesin cümlelerini çok duyduk. Hükümetimizin bu süreçte çok güzel çalışmaları oldu.
Avrupa'da, Amerika'da gelişmiş denilen ülkelerin sağlık sistemini medyadan izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halka dokunmak ışığında belediye başkanı olarak ben ve ekibimiz ve ilçe kaymakamımız çok büyük emekler verdik. 24 saat esasına göre çalışma sergiledik. Bu çalışanların başarılı olup olmadığının kararını halkımız verecek. Tedbir bireyseldir. Maskemizi takacağız, kalabalıklardan uzak temaslarımızı azaltarak, sosyal mesafemizi koruyacağız ve hayat devam edecek. Şu an tarımsal faaliyetler devam ediyor. Karantina sürecinde hiçbir aksaklık yaşamadık ve halkımızın isteklerini tedarik etmeye çalıştık” dedi.