Karavan kampına ilgi arttı: Karavan satışları yüzde 300 yükseldi

"STANDART FİYATLAR 120 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Araçlarını karavan haline getirmek isteyenler için bu işin maliyetlerine değinen karavan imalatçısı, kullanılan malzemelerin değişkenlik gösterdiğini, bu durumda fiyatların da arttığını belirtti.

Yüksel, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Dışarıdan bir araç geldiğinde, bir müşteri getirip aracı ‘bunu bana kaça yaparsın?’ dediğinde standart ürünlerle full paket 120 bin TL’den başlıyor, ancak o standart ürünlerin kalitesi değişiyor. Mesela bir ocak koyuyoruz 300 TL, başka bir ocak koyuyoruz 3 bin TL. Ya da bir tente yani güneşlik koyuyoruz, 2 bin TL’ye de var 12 bin TL’ye de var. Bunun gibi durumlar, fiyatları çok değiştiriyor. Bazen de bu full paketteki televizyon, klima gibi eşyaları müşterilerin istemediği oluyor. Bunları da koymadığımız zaman 120 bin TL’lik paketten silmeye başlıyoruz. En yüksek fiyata 260 bin TL’lik bir araç satmıştım, en üst fiyattan giden oydu"