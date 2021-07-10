Karavan rehberi: İzole tatile dair merak edilenler

HANGİ KARAVAN TİPLERİ KULLANILABİLİR?

Karavan alacak veya kiralayacak tüketicinin bilmesi gereken önemli maddelerden bir tanesi karavan tipleri. Çekme karavan ve motokaravan olarak ikiye ayrılan bu tiplerden hangisinin seçileceği ise hem ihtiyaca hem de kendi aracınızın olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor.

Kendi aracını kullanmak isteyen ve aracının motor gücü arkasında karavan çekmeye yetecek kişilerin tercihi genellikle 750 kilogramın altında ağırlığa sahip olan O1 sınıfı olarak adlandırılan karavanlar oluyor.

Özel aracını kullanmak istemeyenler ise şu sıralarda bazı kurumsal firmalardan araç ile birlikte karavan kiralayabiliyor. Bir diğer çözüm olan motokaravan ise genellikle minivan tipi araçların arka bölgesinin karavana dönüştürülerek bu amaçla kullanılması şekline verilen isim. Bu tip araçlar tatil için olduğu kadar, film setleri gibi ticari olarak da kullanılabiliyor.