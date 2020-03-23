Karavan turizmine corona virüs dopingi

İHA 23.03.2020 - 15:05
Karavan turizminin önemli uğrak noktalarından Antalya'da corona virüs endişesi yaşanıyor. Karavanlarını corona nedeniyle erken faaliyete geçiren tatilcilerin bir çoğu daha ıssız noktalara gitmek üzere konakladıkları dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden ayrılmaya başladı.
Esnaf emeklisi Ersin Turan, son dönemde yaşanan olayların ardından insanlardan kendilerini soyutlamak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Arkadaşlarıyla 3 metre ilerden selamlaştıklarını anımsatan Turan, “Corona nedeniyle dostlukları bitirdiğimiz için çok üzgünüz” dedi.
Karavan hayatının sağlığını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Turan, “Dışarıya maskemi takıp yürüyüşümü yapıyorum. Gelir gelmez ellerimi dezenfekte yapıyorum, kendimizi soyutladık.