Karavana çevirdiği panelvanı 'evi' oldu

Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 13:28
Konya'da aldığı mini panelvanı karavana dönüştüren Ozan Avşar, "küpşeker" adını verdiği aracıyla il il geziyor.
Hayalini gerçekleştirmek için 2,5 yıl önce bir sebzeciden aldığı aracı kendi tasarımıyla karavana dönüştüren 24 yaşındaki Avşar, kısa zamanda Türkiye'nin birçok bölgesini gezdi.
Her sabah, karavanının tavanına kaplattığı Türkiye ve dünya haritalarına bakarak yeni güne uyanan Avşar, yeni yerler keşfederek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
En büyük gideri yakıt olan Avşar, dağlardan topladığı doğal ürünleri gittiği yerlerin pazarında satarak ya da kısa süreli işlerde çalışarak elde ettiği ücretle masraflarını karşılıyor.
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi gören Avşar, yurt ya da evde kalmak yerine karavanı tercih ediyor.
Avşar, macerasının, otostopla Türkiye'yi gezme hayaliyle başladığını söyledi.
Anadolu'nun birçok yerini iki yıl otostopla gezdikten sonra karavan hayatına geçmeye karar verdiğini anlatan Avşar, atıldığı maceranın fiziksel ve ruhsal yönden yaşamını olumlu etkilediğini belirtti.
Avşar yaşadığı hayatı şöyle tarif etti:
"Birçok zamanım aslında Küpşeker'in içinde geçiyor. Benim için vazgeçilmez oldu. Şu an bir hayat felsefesi gibi geliyor. Hani 1+1, 2+1 evler var ya ben '1+sonsuz' evde yaşıyorum. Dışarı çıktığım anda her yer benim."
Yaşadığı günlerin birbirinden farklı olduğunu dile getiren Avşar, "Yurtta yaşayan bir öğrenci olsaydım sabah derse gidip, her akşam belki arkadaşlarımla aynı kafede oturacaktım. Kafeyi değiştirsen bile diğer her şey yine aynı olacaktı. Benim buradaki hayatım öyle değil. Bir gece burada yatmak istemezsem karavanımı çekip başka bir yerde yatıyorum" diye konuştu.
Her insanın özünde doğaya ait olduğunu ve sahip olduğu tutkunun birçok insanda da bulunduğunu vurgulayan Avşar, iş hayatı ve koşuşturmadan insanların ilk adımı atmaya fırsat bulamadığını dile getirdi.
Kariyer planlarından da bahseden Avşar, "Bu yıl psikoloji mezunu olacağım. İleride psikoloji ve kampı birleştirmek istiyorum. Psiko-kamp tarzında bir etkinlik düşünüyorum" dedi.
İnsanları bu yolla doğaya çekmeye çalışacağını dile getiren Avşar, "Pandemiyle insanlar doğanın önemini anladı. Doğaya bir kaçış, yöneliş oldu ama bunu tam anlamıyla yapamadılar. Çünkü ellerinden tutan insanlar yok. Bunu iyi yapan insanlara ihtiyaç var" şeklinde konuştu.