Karavana çevirdiği panelvanı 'evi' oldu

"HİÇBİR GÜNÜM, DÜNLE AYNI DEĞİL VE YARIN NE OLACAĞINI DA BİLMİYORUM"

Yaşadığı günlerin birbirinden farklı olduğunu dile getiren Avşar, "Yurtta yaşayan bir öğrenci olsaydım sabah derse gidip, her akşam belki arkadaşlarımla aynı kafede oturacaktım. Kafeyi değiştirsen bile diğer her şey yine aynı olacaktı. Benim buradaki hayatım öyle değil. Bir gece burada yatmak istemezsem karavanımı çekip başka bir yerde yatıyorum" diye konuştu.