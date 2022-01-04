Karavanla 'komşu' tatili

"BÖYLE CANDAN, İÇTEN ÜLKE YOK"

İspanyol sosyal medya fenomeni Mia Astropovic, 39 ülke gezdikten sonra 10 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Erkek arkadaşıyla çıktıkları turda yanlarından ayırmadıkları 2 köpek, 2 kedi ve çiçek bahçesini andıran karavanla gezdiklerini anlatan Astropovic, "Türkiye'ye gelmekle kendimi şanslı hissediyorum. Dünyada böyle candan, içten insanların yaşadığı ülke yok, karşılık beklemeden yardıma koşuyor. Burada iki ay daha kalıp, İran, Pakistan, Hindistan üzerinden Filipinler'e kadar gideceğiz" dedi.