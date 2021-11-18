Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi

Kars'taki potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan tescil edilen Lavaş Gölü’nü de kuraklık etkiledi. Birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapan göl kuraklık nedeniyle yüzde 80 çekildi.

Haberler - İHA 18.11.2021 - 11:43 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 11:46

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 1

’ta görülmesi gereken yerlerden olan Lavaş Gölü'nü de kuraklık etkiledi.

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 2

Ancak göl kuraklığın olumsuz etkilerine rağmen yine de görenleri büyülüyor.

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 3

Yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan gölün biran önce önlem alınarak eski günlerine dönmesi bekleniyor.

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 4

“SAKLI CENNET”

Lavaş Gölü’nde çokça fotoğraf çektiğini söyleyen Serkan Erkoç, “Lavaş Gölü, doğal bir güzellik, saklı cennet ve keşfedilmemiş bir yer. Mükemmel bir görüntüsü var” dedi.

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 5

Dağların arasında, sazlıklarla çevrili gölün suyu kuraklık nedeniyle yüzde 80 çekildi.

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 6

Özellikle fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği manzarasıyla görenleri büyüleyen Lavaş Gölü, havadan da görüntülendi.

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 7

Görüntüler kuraklığın boyutunu da gözler önüne serdi.

Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 8
Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 9
Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 10
Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi - 11

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