Kars'ta 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi

Haberler - İHA 18.11.2021 - 11:43 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 11:46
Kars’ta görülmesi gereken yerlerden olan Lavaş Gölü'nü de kuraklık etkiledi.
Ancak göl kuraklığın olumsuz etkilerine rağmen yine de görenleri büyülüyor.
Yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan gölün biran önce önlem alınarak eski günlerine dönmesi bekleniyor.
Lavaş Gölü’nde çokça fotoğraf çektiğini söyleyen Serkan Erkoç, “Lavaş Gölü, doğal bir güzellik, saklı cennet ve keşfedilmemiş bir yer. Mükemmel bir görüntüsü var” dedi.
Dağların arasında, sazlıklarla çevrili gölün suyu kuraklık nedeniyle yüzde 80 çekildi.
Özellikle fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği manzarasıyla görenleri büyüleyen Lavaş Gölü, havadan da görüntülendi.
Görüntüler kuraklığın boyutunu da gözler önüne serdi.