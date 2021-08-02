Kars'ta tarihi yolculuğa çıkaran 'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını

"İnsanlar bizim bugünlere gelebilmemiz için neler yapmış, ülkemiz için vatanımız için nelerden geçmiş" diyen Kilik sözlerine şöyle devam etti:

"İster istemez bastığın toprağın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi olabildiğince korumamız, sevmemiz gerektiğini düşünüyorsun. Çok güzel bir yer. Bu tür yerleri gezmemiz görmemiz gerekiyor"