'Kartal yuvası'nı andıran Hoşap Kalesi turizme kazandırılacak

TÜRKİYE'NİN EN GÖRKEMLİ KALELERİ ARASINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye'deki mimari ve tarihi açıdan en görkemli 13 kaleden biri olarak gösterilen Hoşap Kalesi, Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi Urartu Devleti’ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beylerinin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır.

19. yüzyıl ortalarında terkedilmiş olan kale, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak gelmiştir. Bu nedenle bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından birisidir.

TÜRKİYE'NİN EN GÖRKEMLİ KALELERİ