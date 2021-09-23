Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.

Anadolu Ajansı - DHA 23.09.2021 - 17:58

Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 1

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAYAK MERKEZLERİ

Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 2
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 3

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 4

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 5
Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 6
Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 7

ULUDAĞ'DA DA BAŞLADI

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.

Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 8

Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.

Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 9
Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor.
Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 10
Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 11
Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 12
Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı - 13

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