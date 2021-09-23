Kartalkaya ve Uludağ'da kar yağışı başladı

ULUDAĞ'DA DA BAŞLADI

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.