Kartalkaya'da geceliği 50 bin TL'ye konaklama

TÜRKİYE'NİN EN PAHALISI

Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kayak merkezi her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı bir çok önemli ismi ağırlıyor.

Kartalkaya'da en düşük seviyedeki otelde en ucuz odanın hafta içi bir gündeki ücreti kişi başı 500 TL'den başlıyor. Fiyatlar tatil günlerinde ekstra artış gösteriyor. Üst seviye bir oteldeki 2 kişilik oda ücreti ise sömestir, hafta sonu ya da özel günlerde 10 bin TL'yi bulabiliyor ve konaklamalarda en az 2 gece kalma şartı koşuluyor.