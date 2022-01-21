Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu

Bolu’nun önemli kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Sömestir tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranları da yüzde 90’a ulaştı.

Haberler - İHA - DHA 21.01.2022 - 14:41

Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 1

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 2

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi sömestir tatilinde tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 3

Tatilciler soğuk hava şartlarına rağmen pistleri doldurarak keyifli anlar yaşadı.

Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 4

Kartalkaya'da bir otelde müdür olarak görev yapan Yusuf Avcı, doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğunu söyledi.

Avcı, "Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için yoğun talep var.  Sömestir süresince otel doluluklarımız iyi” dedi.

Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 5

“KARTALKAYA YOLU KAPANMADI”

Kartalkaya yolunda tatilciler zorluk yaşamayacağını belirten Avcı, "Yol, yerel yönetimlerin katkılarıyla 7/24 açık durumda. Biz de kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Hiç bir misafirimiz yolda ulaşım problemi yaşamıyor. Gelen misafirlerimizle iletişim içinde oluyoruz. Gelemeyen olursa biz onlara araç gönderiyoruz. Yol kapanmıyor. Kartalkaya'nın yolu hiç bir zaman kapanmadı" diye konuştu.

Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 6
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 7
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 8
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 9
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 10
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 11
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 12
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 13
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 14
Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu - 15

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER