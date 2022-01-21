Kartalkaya’da sömestir yoğunluğu: Oteller yüzde 90 doldu

“KARTALKAYA YOLU KAPANMADI”

Kartalkaya yolunda tatilciler zorluk yaşamayacağını belirten Avcı, "Yol, yerel yönetimlerin katkılarıyla 7/24 açık durumda. Biz de kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Hiç bir misafirimiz yolda ulaşım problemi yaşamıyor. Gelen misafirlerimizle iletişim içinde oluyoruz. Gelemeyen olursa biz onlara araç gönderiyoruz. Yol kapanmıyor. Kartalkaya'nın yolu hiç bir zaman kapanmadı" diye konuştu.