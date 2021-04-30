'Karun Hazineleri'nin sergilendiği yer: Uşak Arkeoloji Müzesi

Dünyanın en değerli hazineleri arasında gösterilen "Karun Hazineleri" ile birlikte yaklaşık 2 bin 500'ün üzerinde eserin sergilendiği Uşak Arkeoloji Müzesi, corona virüs (Covid-19) nedeniyle geçmiş yıllara göre daha sakin bir dönem yaşıyor.

Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan ve 2018 yılında açılan müzede, milattan önce 560-546 yılları arasında hüküm süren Lidya Kralı Kroisos ile Lidya'nın üst düzey komutanlarından kalan ve "Karun Hazineleri" olarak adlandırılan 432 parçadan oluşan dünyanın en değerlileri arasında gösterilen eserler sergileniyor.