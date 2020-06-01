Kaş, su altı tutkunlarını bekliyor

"CORONA VİRÜSÜN OLMADIĞI TEK YER SUYUN ALTI"

Kaş Sualtı Derneği (KASAD) Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu, corona virüsten turizm sektörünün çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Turizm sektörü içinde de dalış sektörü ciddi biçimde etkilendi. Yılda Kaş'ta 80-90 bin dalış yaparken bu ortadan kalktı. Zaten 6 ay çalışıyorduk. Bu 6 ayın 2 ayı gitti. Bu konuda çok katı davranıyoruz. Corona virüsten hem kendimizi hem de misafirlerimizi korumaya çalışacağız. Büyük bir güvenle insanlar gelip, dalabilir. Bir mesafe aralığı koyacağız. Bazı kurallarımız var, bize de uygulanan kurallar var. Bizim de bunu biz kez daha katılaştırarak uygulama düşüncemiz var. Bütün tedbirlerimizi aldık. Belki de corona virüsün olmadığı tek yer suyun altı, o da ayrı bir güvenlik.