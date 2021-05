Kaş'ta bir deniz kanosu deneyimi: Kekova Klasik Rotası

İLK KEZ DENEYENLER İÇİN DENİZ KANOSU

Her doğa sporunda olduğu gibi deniz kanosu (sea kayak) da, yazımın başından belirttiğim gibi, sizi konfor alanınızdan çıkaran çok özel bir disiplin. Ben uzun yıllardır doğa sporlarının içindeyim; bundan dolayı her sporun kendi içinde belli başlı kuralları olduğunun ve aslında her birinin başlı başına bir disiplin olduğunun bilincindeyim. Ancak her doğa sporunun da bir başlangıç seviyesi olduğunu ve kendisine hazır olan herkese kucak açtığını da ısrarla söylemem gerek. “Ben yapabilir miyim acaba?”

Hem de çok güzel yaparsın! Üstüne bir de çok zevk alırsın!