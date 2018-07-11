Kaş'ta gezilecek yerler: Akdeniz'in sakin güzeli Kaş

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Akdeniz’in minik mücevheri Kaş’ın popülerliği, tüm güzelliğine rağmen, diğer tatil beldelerine göre daha yavaş bir ivmeyle yükseliyor. İnsan bir yandan “iyi ki böyle” derken diğer yandan bir kez ziyaret eden hemen herkesin kalbinde bıraktığı özel yer nedeniyle, Kaş’ın daha kolay ulaşılabilir bir yer olmasını dilemeden edemiyor.
Geçtiğimiz yaz ben de sonunda Kaş’ı görmeye niyetlendim ve varır varmaz bu müdavim kitlesinin arasına katıldım. Bunun birkaç sebebi var, ama ilki Kaş’ta kendinizi turist gibi hissetmiyor olmanız. Restoranlardan plajlarına ve tasarım ürünler satan mağazalarına kadar, hiç kimse sizi böyle görmüyor. Bu da size makul fiyatlar ve iyi hizmet olarak yansıyor.
Kaş’ta denize girmek için Küçük Çakıl Plajı’nın yanındaki beach club’leri tercih edebilirsiniz. Merak etmeyin, bu mekanlar ne sizden giriş parası isteyecek ne de yüksek sesli müzikleriyle huzurunuzu kaçıracak. Özellikle Derya Beach sıkı bir müdavim kitlesi olan, leziz yemeklerinin dışında kendi tarifleri muhteşem kokteylleriyle de insanı keyiften dört köşe yapan, gün batımının kusursuzca yaşandığı bir plaj. Merkezden kalkan teknelerle Limanağzı Koyu’na gidip, daha sığ bir denizde, daha sakin plajlarda yüzmenin zevkine de varabilirsiniz. Hidayet Koyu ve Kaş Camping de Kaş’ta denize girilebilecek diğer alternatifler.
Fotoğraf Kaynak: Hakan / Foursquare
Kaş’ın merkezi küçük, ancak birçok lezzet ve eğlence alternatifini barındırıyor. Kaş’a bir kez vardığınızda artık ulaşım probleminiz de kalmıyor, çünkü merkezde kalıyorsanız her yer yürüme mesafenizde olacak.
Yemek için ilk denemek istediğim yer, burada pek de bulmayı beklemediğim vejetaryen lokanta Oburus Momus oldu. Vegan ya da vejetaryen olmasanız da, şirin atmosferlerinde dünya mutfaklarından sundukları lezzetleri mutlaka deneyin! Ocakbaşı konsepti genellikle yazla çok özdeşleştirilmese de Zaika, Kaş’a giden etseverler tarafından bu kadar çok övüldüğüne göre benim gibi vejetaryen değilseniz listenize eklenmeli.
Meyhane keyfi yapmak için tercihim Nereid oldu. Begonviller içindeki ferah bahçesi, lezzetli mezeleri ve nostaljik müzikleriyle çok keyifliydi. Ruhi Bey Meyhanesi, Gelos ve muhteşem manzaralı Üzüm Kızı da sizi memnun edecek diğer meyhaneler. Kaş’ın çok övülen bir başka mekanı ise Bi’ Lokma. Ben denemedim ancak söylenene göre sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar günün her öğünü için Türk mutfağından zengin lezzetleri sunuyor ve sıcak, samimi atmosferiyle size kendinizi evinizde hissettiriyormuş.
Fotoğraf Kaynak: Arda / Foursquare
Kokteyl meraklısıysanız Kaş’ta muhteşem çeşitler deneyebilirsiniz. Derya Beach’ten bahsetmiştim, ancak iç taraftaki bir sokakta gizli Deli Bakkal Likörhanesi’ni de unutmak olmaz. Kendi tarifleriyle müthiş kokteyllere ve shot’lara imza atıyorlar. Hideaway de grup halinde gidip ‘kova’ diye adlandırdıkları özel sangrialarından içmek için ideal bir mekan.
Diğer mekanlar arasında İstanbul’dan bildiğimiz Ayı, denize sıfır konumuyla öne çıkarken, Kaş klasikleri Deja Vu ve Mavi de mutlaka uğramanız gereken diğer mekanlar. Müziğin geç saatlere kadar devam ettiği Gagarin, canlı performansların sergilendiği Echo da sosyalleşmek ve eğlenmek için harika tercihler.
Fotoğraf Kaynak: Furkan K. / Foursquare
Kaş’ın kendisi olduğu kadar çevresi de muhteşem. Benim sürem kısıtlı olduğu için, bana en ilginç gelen tercihi yaptım ve günübirlik Meis adası turuna katıldım. Burası yaklaşık beş altı saatte keşfedebileceğiniz minicik bir Yunan adası ve tekneyle yarım saat gibi kısa bir sürede ulaşılabiliyor.
Sizin vaktiniz daha uzunsa, yüksekliği 200 metreyi bulabilen daracık geçişli Saklıkent Kanyonu’nda yürüyüş yapabilir (bunun için de Kaş merkezindeki turizm acentelerinden yardım alabilirsiniz) ve Türkiye plajları denince akla ilk gelen görüntünün sahibi Kaputaş’ta yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz.