Kaş'ta gezilecek yerler: Akdeniz'in sakin güzeli Kaş

Yemek için ilk denemek istediğim yer, burada pek de bulmayı beklemediğim vejetaryen lokanta Oburus Momus oldu. Vegan ya da vejetaryen olmasanız da, şirin atmosferlerinde dünya mutfaklarından sundukları lezzetleri mutlaka deneyin! Ocakbaşı konsepti genellikle yazla çok özdeşleştirilmese de Zaika, Kaş’a giden etseverler tarafından bu kadar çok övüldüğüne göre benim gibi vejetaryen değilseniz listenize eklenmeli.

Meyhane keyfi yapmak için tercihim Nereid oldu. Begonviller içindeki ferah bahçesi, lezzetli mezeleri ve nostaljik müzikleriyle çok keyifliydi. Ruhi Bey Meyhanesi, Gelos ve muhteşem manzaralı Üzüm Kızı da sizi memnun edecek diğer meyhaneler. Kaş’ın çok övülen bir başka mekanı ise Bi’ Lokma. Ben denemedim ancak söylenene göre sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar günün her öğünü için Türk mutfağından zengin lezzetleri sunuyor ve sıcak, samimi atmosferiyle size kendinizi evinizde hissettiriyormuş.

Fotoğraf Kaynak: Arda / Foursquare