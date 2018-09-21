Kastamonu mutfağında lezzetin adı: Banduma
Anadolu Ajansı
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Kastamonu'da yöresel tatlar arasında yer alan "banduma" lezzetiyle ön plana çıkıyor.
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Kastamonu'da Hindi eti ve yufkanın tereyağı ve cevizle buluştuğu yemek "banduma", kente gelen misafirlere sunuluyor.
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"ESKİDEN TEPSİLERDE ORTAYA KONULUP YENİRMİŞ"
Kentte 539 yıllık Cem Sultan Bedesteni'ndeki restoranda mutfak şefi olarak çalışan Önder Tingiroğlu, 13 yıldır yöresel yemekler yapıyor.
Bandumanın Kastamonu için önemli bir yeri olduğunu anlatan Tingiroğlu, "Banduma, Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden. Başka şehirlerde bilen yoktur. Tam olarak ne zaman başladı bilmiyorum ama ilk olarak köylerde yapıldığını biliyorum. Eskiden tepsilerde ortaya konulup yenirmiş" dedi.
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Müşterilerin bandumayı çok sevdiğini söyleyen şef Tingiroğlu, "Biz de bu kültürün unutulmaması için yöresel yemeklerimizi ön planda tutmaya çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz bandumanın lezzetini beğeniyorlar. Devlet büyüklerine varana kadar birçok misafirimiz geldi hepsi de memnun olarak ayrıldı" diye konuştu.
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BANDUMA'NIN YAPILIŞI
Bandumanın yapılışı hakkında da bilgi veren şef Önder Tingiroğlu, yemeğin hindi etinden yapıldığını, istenildiğinde tavukla da pişirilebileceğini söyledi.
Yemeğin yapılışında diğer malzemenin yufka olduğuna işaret eden Tingiroğlu, şöyle devam etti:
"Banduma yufkası biraz daha kalın açılır. Normal yufkadan biraz daha farkı vardır. Banduma yufkasını kendimiz açıyoruz. Kendimiz hamurunu açıp kesiyoruz. Sonrasında hindi etlerini pişiriyoruz. Pişmiş hindi etinin suyuna yufkaları teker teker bandırıp güzelce ıslanacak şekilde sahanlarımıza yerleştiriyoruz. Banduma yufkalarının arasına ceviz dolduruyoruz. En son aşamada fırına koyuyoruz. Daha sonra üzerine tereyağı koyuyoruz"
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Bandumayı ilk defa tadan Tarkan Zavagar, "Yöresel yemekler olduğunda mutlaka tadına bakıyorum. Gayet güzel" dedi.