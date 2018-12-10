NTV

Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün eşsiz güzelliği

Anadolu Ajansı

Yüz ölçümünün yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa havadan görüntülendi.

  • 1

    Kastamonu, Kastamonu kış fotoğrafları, Yaralıgöz Dağı, Kar yağışı, Göynük Dağı, Abana-Kastamonu, Kastamonu drone fotoğrafları

    Kar yağışı, Abana-Kastamonu kara yolu güzergahındaki 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı ile Bozkurt ilçesindeki Göynük Dağı'nın eteklerinde etkili oldu.

  • 2

    Kastamonu, Kastamonu kış fotoğrafları, Yaralıgöz Dağı, Kar yağışı, Göynük Dağı, Abana-Kastamonu, Kastamonu drone fotoğrafları
    Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve vadiler, kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
  • 3

    Kastamonu, Kastamonu kış fotoğrafları, Yaralıgöz Dağı, Kar yağışı, Göynük Dağı, Abana-Kastamonu, Kastamonu drone fotoğrafları

    Drone ile görüntülenen doğada, kentin mevsimsel güzellikleri gözler önüne serildi.

  • 4

    "MEMLEKETİMİZİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TANITMAK İÇİN DOĞA GEZİLERİ YAPIYORUZ"

    Kastamonu, Kastamonu kış fotoğrafları, Yaralıgöz Dağı, Kar yağışı, Göynük Dağı, Abana-Kastamonu, Kastamonu drone fotoğrafları

    Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, Kastamonu'nun her mevsim doğasıyla farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

  • 5

    Kastamonu, Kastamonu kış fotoğrafları, Yaralıgöz Dağı, Kar yağışı, Göynük Dağı, Abana-Kastamonu, Kastamonu drone fotoğrafları

    Kentte, bir günde farklı mevsimleri yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden Yücel, "Memleketimizin doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak maksadıyla doğa gezileri yapıyoruz. Özellikle kış mevsiminin ayrı güzellikte yaşandığı bölgemizde farklı güzellikleri bir arada yaşıyoruz. İnşallah, herkese bu doğal güzellikleri görmek nasip olur" diye konuştu.

  • 6

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin