Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam teras, ziyaretçilerine sonbaharın renkleriyle bezenen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor.

İHA 28.08.2020 - 14:37

Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 1
Şehitler Diyarı ve Evliyalar Şehri olarak bilinen Kastamonu, kültür turizminde olduğu kadar yapılan yatırımlar sayesinde doğa ve tabiat turizminden de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinden olan Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu'nda 450 metre yüksekliğe inşa edilen Azdavay Cam Teras, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 2
Azdavay Cam Terası, 450 metre yükseklikten adeta ziyaretçilerine hem adrenalin hem de görsel şölen sunuyor. Yolu da asfaltlanarak daha kullanışlı hale getirilen Azdavay Cam Terası görmek isteyenler terasın önünde adeta kuyruk oluşturuyor.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 3

"NEFES KESİCİ BİR GÜZELLİĞİ VAR"

Ziyaretçilerden Ercan Contay, İstanbul’dan geldiğini ve cam terasa ilk defa çıktığını belirtti. Cam Teras hakkında internetten araştırma yaptığını söyleyen Contay, “Buraya gelip gelmemekte tereddütte kaldım. Fakat gelmeye karar verdik, iyi ki de çıkıp buraları görmeye gelmişiz. Buradaki güzellikler hakikaten nefes kesici, bu cam terası yapanlardan, emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun. Gerçekten burada çok büyük bir emek var.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 4
Harikulade bir güzelliği var kanyonun. Orman olsun kanyon olsun, buradan geçerseniz ya da buralara gelirseniz mutlaka cam terasa da uğrayın derim. Mutlaka cam terasa gelip buralara görmenizi isterim. Yaptığım araştırmalar sonucunda burasını çok beğendim ve İstanbul’dan gelmeye karar verdim. Çok hoşuma gitti, iyi ki de buraya gelmişim. Nefes kesici bir güzelliği var” dedi.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 5

"CAM TERAS, GÜZEL VE HEYECAN VERİCİ"

İstanbul’dan cam terası görmeye geldiklerini anlatan Nisa Nur Contay ise, “Babam izlen ayrıldı, bizlerde buraya gezmeye geldik. Cam teras bir hayli güzel, heyecan verici. Camın üzerinde yürümek baya heyecan katıyor, güzel oluyor. Beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Zaten tatil için buraya geldik. Bir hayli kalabalık ve büyük ilgi gören bir yer” diye konuştu.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 6

"TERASA İLK GİRERKEN BİRAZ KORKTUM AMA DAHA SONRA ALIŞTIM"

Cam terası çok beğendiğini söyleyen Zeynep Kara adlı ziyaretçi de, “Burası benim memleketim. Burada cam terasa geldim. Çok güzeldi, çok beğendim. Herkese buraya gelmeye tavsiye ediyorum. Cam terası çok güzel buldum, çok heyecanlandım. İlk girerken biraz korktum ama daha sonra alıştım” şeklinde konuştu.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 7

"ÜZERİNDE DOLAŞIRKEN İNSANI ÜRKÜTÜYOR"

Azdavay Cam Terası gezmek için geldiğini anlatan Ali Kara, “Daha önceden haberlerde gördüm burayı, televizyonlarda izlemiştim ama buraya bir türlü gelmek nasip olmamıştı. Burası muhteşem bir yer, herkese tavsiye ediyorum. Gelip görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 8
Harika bir doğası var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. On numara bir yer olmuş. Ama üzerinde yürümek gayet güzel ve heyecan verici. Çok beğendim, çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 9

KİMİLERİ FOTOĞRAF ÇEKERKEN KİMİLERİ DE TEDİRGİNLİK YAŞIYOR

Öte yandan, terası gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekerek görsel şöleni izliyor. Ziyaretçilerden bazıları yükseklik nedeniyle cam terasa çıkmakta tedirginlik yaşıyor.
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 10
Kastamonu'da 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu cam terası nefes kesiyor - 11

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