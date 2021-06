Kastamonu'da 95 kilometrelik 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'

"GENÇLERİMİZ AKIN AKIN İNEBOLU'YA GELECEKLER"

Bakan Kasapoğlu, gençlerin yılın her ayı İnebolu'ya geleceğini belirterek, "Kastamonu'da geçen dönemki ziyarette köylere kadar dokunan spor adına çalışmalar yaptık. Bunların çıtasını yükselteceğiz. Bizim insanımızın her biri, her şeyiyle en güzeline layık. Yine bunları birlikte inşa edeceğiz. Bizle gençlerimize, yarınlarımıza güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte gençlerimizi buraya göndererek, tarihi, bu eşsiz kahramanlığı keşfetmelerine vesile olacağız. Hem gençlerimizin bir araya gelerek birbirlerini tanımasına hem Kastamonu'da ve İnebolu'daki vatandaşlarımızla bir araya gelmesine vesile olacağız" diye konuştu.