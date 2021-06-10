Kastamonu'da 95 kilometrelik 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 10.06.2021 - 11:30
Kastamonu'da milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan İstiklal Yolu, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' programıyla yeniden canlandırıldı.
"Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra elinde Türk bayrağı ile yürüyüşte yer aldı.
Burada konuşan Kasapoğlu, “Bugün İnebolu’da ve Kastamonu’dayız. Bugün tarihin yazıldığı topraklardayız ve anlamlı bir yürüyüşün, anlamlı bir destanın gençlerimizle birlikte yarınlara daha güçlü bilinçle, şuurla anılması gereken bir yerdeyiz. Bu anlamlı çalışmada ev sahipliğiyle, özverisiyle, katsısıyla, bu çabayı anlamlı kılan her bir Kastamonululara, İnebolulara, gençlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün tarihin en onurlu mücadelelerinden bir tanesini zaferle taçlandıran ve ardından da Cumhuriyetimizi kurarak, milli iradeyi milletimizin yolunu belirleyecek tek ve yegane unsun olarak belirleyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere meclisimizin ve milletimizin tüm kahramanları rahmetle minnetle yad ediyorum. Milletimizin bekası için mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizi ve kahramanlarımızı selamlıyorum” dedi.
Tarihte İnebolu'nun yeri başkadır diyen Bakan Kasapoğlu sözlerine ekledi:
"İnebolu'nun stratejik önemi bambaşkadır. Bu milli mücadele yıllarında İnebolu adeta Anadolu'nun dışarıya açılan bir penceresi olmuştur. İstanbul'dan gelen cephaneler, milli mücadeleye hazırlanan pek çok insanımız için Anadolu'ya İnebolu'dan açılan lojistik hat üzerinden sevk edilmiştir. Yüzlerce insan İnebolu üzerinden İstiklal Savaşı'na katılmışlardır. Milletimizi kurtuluşa götüren yolun adıdır İnebolu. Gazi Mustafa Kemal Paşa, savaşın kazanılmasında çok etkili olan bu hattın önemini, 'Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözüyle ifade etmiştir. İstiklal madalyalı tek ilçemizdir İnebolu" dedi.
Bakan Kasapoğlu, gençlerin yılın her ayı İnebolu'ya geleceğini belirterek, "Kastamonu'da geçen dönemki ziyarette köylere kadar dokunan spor adına çalışmalar yaptık. Bunların çıtasını yükselteceğiz. Bizim insanımızın her biri, her şeyiyle en güzeline layık. Yine bunları birlikte inşa edeceğiz. Bizle gençlerimize, yarınlarımıza güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte gençlerimizi buraya göndererek, tarihi, bu eşsiz kahramanlığı keşfetmelerine vesile olacağız. Hem gençlerimizin bir araya gelerek birbirlerini tanımasına hem Kastamonu'da ve İnebolu'daki vatandaşlarımızla bir araya gelmesine vesile olacağız" diye konuştu.
Açılış programının ardından Bakan Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü başlattı. Bakan Kasapoğlu, yürüyüşçüler ile birlikte yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar yürüyen gençleri karanfil ve konfetilerle selamladı.
Ayrıca programda Heyemola ekibi sahne aldı. Program kapsamında İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin taşınması sahnelendi.
Yürüyüş 4 gün boyunca devam edecek ve 95 kilometre sonunda yürüyüşçüler, Kastamonu’ya ulaşacak.
"Gözüm Sakarya'da, kulağım ise İnebolu'da" demişti Mustafa Kemal Atatürk. Milli Mücadele sırasında Anadolu’nun işgale uğramamış tek bölgesi Karadeniz, dışarıyla bağlantı kurulabilecek tek limanı ise İnebolu’ydu. Cephe gerisindeki hizmetleriyle İnebolu'ya İstiklal Madalyalı tek ilçe ünvanını kazandıran İnebolulu kayıkçılar, tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı. Ülkenin dört bir yanından İnebolu açıklarına gemilerle gelen gönüllüler, silah ve cephaneleri Ankara’ya ulaştıran İstiklal Yolu, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynadı.
İnebolu kayıkçılarının gayret ve başarıları 9 Nisan 1924 tarihi TBMM kararıyla Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.
İstiklale giden yolda 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde katılımcılar yürüyüşün 2. gününde 95 kilometrelik yolun 50 kilometresini yürüdü.
Yürüyüşe katılan 60 kişi geceyi Çuha Doruğu Kamp Alanı'nda geçirdi. Sabah saatlerinde tekrar il merkezine doğru yola çıkan ekip Ecevit Hanı Kamp Alanı'na ulaştı.
Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) Başkanı Alp Arslan, yaklaşık 50 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlk günün biraz yorucu geçtiğini anlatan Arslan, "Bugünkü rotamız daha iyiydi. Kamp alanına daha erken vardık. Bu yürüyüşe 6 kez katıldım. Daha önce eşimle ve çocuklarımla katıldım. Bugün de iki kızımla yürüyoruz" dedi.
İstiklal Yolu'nun önemine değinen Arslan şunları söyledi:
"Bu yürüyüş normal bir doğa yürüyüşü değil. Türkiye'nin her köşesi cennet ama Kastamonu daha güzel. Bugün yürüdüğümüz yol Şehit Şerife Bacı'nın, diğer şehitlerimizin, Kastamonuluların cephane taşıdığı Milli Mücadele için çok önemli bir yol. Önceki seneler kalabalık katılımlar oluyordu, çok mutlu oluyorduk. Her ilden gelen dağcı arkadaşlarımızla kulüplerle bilgi alışverişi yapıyorduk. Bu sene maalesef pandemiden dolayı yürüyüş kısıtlı katılımcı sayısı ile yapıldı"
Arslan, "İnebolu'dan beri 60 kişi yürüyoruz. Gencinden yaşlısına her yaştan yürüyüşçülerimiz var. Çocuklarımız daha kolay yürüyor. O yüzden çocuklarınızı getirmekten çekinmeyin. Özellikle çocuklarımızı gençlerimizi bu yoldan mahrum etmeyelim" diye konuştu.
Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta 45 kilometre daha yürüyecek katılımcıların etkinliği, 11 Haziran Cuma günü kent merkezindeki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı önüne varılmasıyla sona erecek.