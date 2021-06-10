Kastamonu'da 95 kilometrelik 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'

"Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra elinde Türk bayrağı ile yürüyüşte yer aldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, “Bugün İnebolu’da ve Kastamonu’dayız. Bugün tarihin yazıldığı topraklardayız ve anlamlı bir yürüyüşün, anlamlı bir destanın gençlerimizle birlikte yarınlara daha güçlü bilinçle, şuurla anılması gereken bir yerdeyiz. Bu anlamlı çalışmada ev sahipliğiyle, özverisiyle, katsısıyla, bu çabayı anlamlı kılan her bir Kastamonululara, İnebolulara, gençlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün tarihin en onurlu mücadelelerinden bir tanesini zaferle taçlandıran ve ardından da Cumhuriyetimizi kurarak, milli iradeyi milletimizin yolunu belirleyecek tek ve yegane unsun olarak belirleyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere meclisimizin ve milletimizin tüm kahramanları rahmetle minnetle yad ediyorum. Milletimizin bekası için mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizi ve kahramanlarımızı selamlıyorum” dedi.