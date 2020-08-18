Kastamonu'da geçmişte korsanların saklandığı gizli koy: Gideros

Ukraynalı Tatyana Solimakha ise Türkiye'de yaşadığını belirterek, Gideros'u çok sevdiğini anlattı.

Gideros'un ilkbahar, yaz ve sonbaharda çok güzel olduğuna işaret eden Solimakha, "Buraya Almanya, Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda yabancı geliyor. Burada doğa çok güzel. Ben Ege tarafını çok seviyordum ama burayı görünce burayı da çok sevdim. Bence doğa her zaman güzel" diye konuştu.