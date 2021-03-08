Kastamonu'nun kanyonları, pandemiye rağmen turist akınına uğruyor

Nüfus açısından küçük bir ilçe olmalarına rağmen 2019 yılında 150 bin kişinin gelmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Yaşar, "Merkez nüfusu 2 bin 500, genel nüfusu da 6 bin olan bir ilçeyiz. 2 bin 500 nüfusu olan bir ilçeye yaklaşık 150 bin kişinin gelmesi muhteşem bir şey. Bunun yegane sebebi ilçenin doğal güzelliklere sahip olması. Türkiye genelinde olmayan güzelliklere sahip olması bunun gerekçesi" diye konuştu.