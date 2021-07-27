Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı

Kastamonu'nun kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Pınarbaşı, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 11:03

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 1

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 20 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 2

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi bayram tatilinde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 3

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 4

Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli köyünden yapılabiliyor.

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 5
Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 6

Ahşap platformdan geçerken, kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 7

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Kurban Bayramı tatilinde ilçeyi 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Pınarbaşı'nın doğa turizminde ön plana çıktığını ifade eden Yaşar, "Şu an bölgenin lokomotifi konumundaki Horma Kanyonu 3 kilometrelik yürüyüş yolu ile ön plana çıkıyor. Ahşaptan yapılan muhteşem yürüyüş yolu ve içinden geçerken yaşadığınız serinlik yürürken insana keyif veriyor" dedi.

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 8

Valla Kanyonu'nun muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Dünyanın derinlikte ikinci büyük kanyonu ilçemizde. Burgulu terastan kanyonu izleyen insanlar adrenalin dolu anlar yaşıyor. Yaşadığımız ziyaretçi yoğunluğu pandemi sonrası insanların bu tip yerlere ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Pınarbaşı doğal güzellikleri ile görülmek istenen bir yer" diye konuştu.

Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 9
Ankara'dan bölgeyi ziyarete gelen Ada Küçük ise, "İlk kez geliyorum ve çok beğendim. Keyifli bir yer, daha önce hiç böyle bir yer görmedik. Doğayı sevenler için çok güzel bir yer. Görsel bir şölen sunuyor" dedi.
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 10
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 11
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 12
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 13
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 14
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 15
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 16
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 17
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 18
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 19
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 20
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 21
Kastamonu'nun kanyonlarıyla ünlü ilçesi Pınarbaşı nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı - 22

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