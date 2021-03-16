Kayak ile termali buluşturan yer: Murat Dağı

"Ülkemizin genç nüfusunu daha nitelikli yetiştirmek adına, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençleri bir araya getirmek adına Bakanlığımızın önem verdiği konulardan olan gençlik kampı projemiz var. İçinde birçok spor imkanı, havuzuyla, farklı branşlardaki hizmet alanlarıyla, bununla birlikte tematik kamplarımıza uygun, bilim, kültür ve sanat kamplarımıza uygun da tabii ki pek çok fonksiyonu icra edebilecek vizyon kamplarımızdan birini inşallah burada en kısa zamanda gençlerimizle buluşturacağız. İnşallah burası Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençleri hatta uluslararası anlamda gelecek gençleri en güzel şekilde ağırlayacak. İnanıyorum ki gençliğimizin o kucaklayan ve kuşatan ruhuyla çok farklı noktalara götüreceğiz"