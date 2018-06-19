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Kaybolmak isteyenlere özel rotalar (Macera tatilleri)

brandlife

Nereye gittiğinizi bile bilmediğiniz bir tatil hayal edin. Keşfedilmemiş, insan eli değmemiş topraklarda tamamen kontrollü bir şekilde kaybolabileceğiniz bir macera mümkün.

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    Tatile çıkmak aslında biraz da bilmediğimiz bir yerde kaybolmak değil midir? Ama şimdi bahsedeceğimiz tatil anlayışı, elinizdeki akıllı telefondan Google Maps'e bakarak bir şehrin sokaklarında kaybolmaya hiç benzemiyor.

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    Bu ıssız doğada, teknolojiden uzakta, gerçekten kaybolacağınız ve kendinizi filmleri aratmayacak bir maceranın içinde bulacağınız bir tatil. Tabii Black Tomato’nun deneyimli ekibinin size hissettirmeden sağlayacakları gözetimi altında!

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    Kişiye özel tasarlanmış tatiller organize eden lüks seyahat acenteleri cesur ve maceracı ruhların doğada kaybolma isteklerini tatmin eden rotalara da yer veriyor artık.
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    Black Tomato da bunlardan biri ve Get Lost adını verdikleri tatil paketiyle, isteyenlere hayatlarının macerasını yaşatmaya hazırlar.
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    ‘Kendinizi bulmak için önce kaybolmanız gerekir,’ düşüncesinden yola çıkarak tasarladıkları bu özel macera altı adımdan oluşuyor.
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    Önce uzmanlar sizinle iletişime geçerek sizi tanıyor, ardından size özel bir rota çiziyorlar. Bu rota dağ, deniz kıyısı, çöl, orman veya kutup bölgelerinden birini kapsıyor. Ancak siz nereye gideceğinizi oraya varana kadar bilmiyorsunuz!

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    Üçüncü adımda bu coğrafyaya uygun eğitimler alıyor ve güvenli bir kayboluşu garantiliyorsunuz.

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    Sonra macera başlıyor! Özel transferle başlangıç noktanıza götürülüyor, gerekli ekipmanlarla donatılıyorsunuz. İşte, artık doğayla baş başasınız! 

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    Rotanız boyunca Black Tomato’nun ekibi sizi izliyor, siz onları görmüyorsunuz ama onlar güvenliğinizi sağlamak için daima orada…

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    Yol boyunca varmanız gereken check-in noktalarını özel olarak bu macera için tasarlanmış bir offline navigasyon sistemiyle buluyorsunuz. 

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    Tüm bu yaşadığınız muhteşem maceranın ardından ise, sizi çok özel ve hak edilmiş bir kutlama bekliyor!

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    Alıştığınız her şeyi geride bırakmaya, zorlukları zekanızı ve becerilerinizi kullanarak aşmaya, gerçek başarı duygusunu hissetmeye ve her şeyden önemlisi keşfedilmemiş coğrafyaları keşfedecek bir kaşif olmaya hazır mısınız?

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