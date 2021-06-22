Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, “Ecdadımız bu toprakları bizlere yurt olması için destansı bir mücadelede bu göçü başlatmış ve göç Anadolu’da durmuş ve Anadolu’da sabitlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi olsa gerek" sözlerini kullandı.