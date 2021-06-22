Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Kayıların kullandığı 86 kilometrelik göç yolu ekoturizme kazandırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen göç yolu rotanın açılışı yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi" dedi.

DHA 22.06.2021 - 10:02

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 1

Orman Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin himayesindeki Kayıların, Domaniç’e gelirken kullandıkları 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme kazandırılması hazırlıklarını tamamladı.

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 2

Rotanın belirlenmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tanıtım programı düzenledi. 

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 3
Çarşamba Köyü Hayme Ana Türbesi'ndeki programa Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Diriliş Ertuğrul dizisinde Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner’in yanı sıra sosyal medya fenomenleri, orman çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 4

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve beraberindekilerin katıldığı dün yapılan rota gezisinde, Çamlıca köyü, Berçin Kulesi, Domaniç Ebe Hatun Çamlığı, Pazaralanı, Tefekkür Tepe, Topukyayla Tabiat parkı, Domaniç Kurbağaları göç yolu, Çatalaalıç mevkii, Sefa köyü, Karagöl, Kızıl Saray, Çukurca göleti, Selim Dede mesire alanı, Ilıcaksu Sarıkız mesire alanı ve Domurköy Mızık Çamı ziyaret edildi. 

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 5

Gezide atların yanı sıra katılımcılar bisiklet ve arazi aracı ATV kullandı. Gruba yöresel kıyafetli kadınlar da eşlik etti.

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 6

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya,  “Ecdadımız bu toprakları bizlere yurt olması için destansı bir mücadelede bu göçü başlatmış ve göç Anadolu’da durmuş ve Anadolu’da sabitlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi olsa gerek" sözlerini kullandı.

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 7

Bu hedefler doğrultusunda Kütahya ve Domaniç’teki kardeşlerimiz ile birlikte bu yürüyüşü tekrar başlatmak istiyoruz diyen Özkaya, "Birlikte yürümek istiyoruz. Sonuçlara ve hedeflere de birlikte ulaşmak istiyoruz. Ekoturizm rotamızın, yürüyüş yolumuzun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 8
Tanıtım programı, Çatalalıç mevkiine kurulan Oba çadırları ve kamp ateşi etrafında Domaniç’in yöresel sanatçıları tarafından düzenlenen eğlence ile sona erdi.
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 9
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 10
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - 11

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