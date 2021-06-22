Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı

DHA 22.06.2021 - 10:02
Orman Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin himayesindeki Kayıların, Domaniç’e gelirken kullandıkları 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme kazandırılması hazırlıklarını tamamladı.
Rotanın belirlenmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tanıtım programı düzenledi.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve beraberindekilerin katıldığı dün yapılan rota gezisinde, Çamlıca köyü, Berçin Kulesi, Domaniç Ebe Hatun Çamlığı, Pazaralanı, Tefekkür Tepe, Topukyayla Tabiat parkı, Domaniç Kurbağaları göç yolu, Çatalaalıç mevkii, Sefa köyü, Karagöl, Kızıl Saray, Çukurca göleti, Selim Dede mesire alanı, Ilıcaksu Sarıkız mesire alanı ve Domurköy Mızık Çamı ziyaret edildi.
Gezide atların yanı sıra katılımcılar bisiklet ve arazi aracı ATV kullandı. Gruba yöresel kıyafetli kadınlar da eşlik etti.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, “Ecdadımız bu toprakları bizlere yurt olması için destansı bir mücadelede bu göçü başlatmış ve göç Anadolu’da durmuş ve Anadolu’da sabitlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi olsa gerek" sözlerini kullandı.
Bu hedefler doğrultusunda Kütahya ve Domaniç’teki kardeşlerimiz ile birlikte bu yürüyüşü tekrar başlatmak istiyoruz diyen Özkaya, "Birlikte yürümek istiyoruz. Sonuçlara ve hedeflere de birlikte ulaşmak istiyoruz. Ekoturizm rotamızın, yürüyüş yolumuzun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.