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Kayseri'de 'dananın kuyruğunu koparan' lezzet: Pöç

Anadolu Ajansı

Kayseri'de dananın kuyruk kısmından yapılan ve güvece konularak yaklaşık 15 saat pişirilen pöç, damakta ayrı bir tat bırakıyor.

  • 1

    pöç, pöç yemeği, gurme, gastronomi turizmi, kayseri'de ne yenir

    Gastronomi kenti Kayseri'de mantı, pastırma, sucuk ve çeşit çeşit hamur işlerinin yanında unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerden olan ve sığırın kuyruğundan yapılan "pöç" sofraları süslüyor.

  • 2

    pöç, pöç yemeği, gurme, gastronomi turizmi, kayseri'de ne yenir

    Yörede "Dananın kuyruğunu koparan" lezzet olarak bilinen ve fırınlarda güvece koyularak yaklaşık 15 saat pişirilmeye bırakılan pöçü yiyenler, unutamadıkları yemeği yeniden tatmak için Kayseri'ye geliyor.

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    pöç, pöç yemeği, gurme, gastronomi turizmi, kayseri'de ne yenir

    Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen pöç, kışın Erciyes Dağı'na kayak için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

  • 4

    pöç, pöç yemeği, gurme, gastronomi turizmi, kayseri'de ne yenir

    Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda pöç satılan işletmenin sahibi Ahmet Sadık Yelkanat, pöçün erkek dananın kuyruğundan yapıldığını söyledi.

  • 5

    pöç, pöç yemeği, gurme, gastronomi turizmi, kayseri'de ne yenir

    Yetişkin bir dananın kuyruğundan iki porsiyon pöç çıktığını belirten Yelkanat, şunları kaydetti:

    "Pişirmesi de hazır hale getirilmesi de zahmetli bir yiyecek. Pöçlerimiz yağ ve sinir kısımları alındıktan ve belirli bölümlerden kesilerek temizlendikten sonra su içerisinde bekletiliyor. Taş fırının belirli bir sıcaklığa gelmesi beklenir. Güveç içerisine konan pöçler üzeri kapatılarak fırına sürülüyor. Yaklaşık 15 saat sonra yenmeye hazır hale geliyor.

  • 6

    pöç, pöç yemeği, gurme, gastronomi turizmi, kayseri'de ne yenir

    Pöç, Kayseri bölgesine ait. Araştırmalara göre, Hititlerden kalma bir lezzet. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Zahmetli bir pişirim süresi var. Hayvanın en hareketli yerinden yapılıyor, bu yemek sofraya konulduğu zaman kemiğinden kolay bir şekilde ayrılıyor"

  • 7

    pöç, pöç yemeği, gurme, gastronomi turizmi, kayseri'de ne yenir

    Yelkanat, pöçün iç pilavıyla sunulduğunu, kendi et suyunun da üzerine dökülerek lezzetin artırıldığını ifade etti.

    Pöç yiyenlerin Kayseri'ye her geldiğinde bu lezzeti yeniden tattığını anlatan Yelkanat, yemeğin yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

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