Kayseri'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen doğal güzellik: Sultan Sazlığı

DHA 14.05.2020 - 12:45
Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında yer alıyor. 301 kuş türüne sahip olan Sultan Sazlığı, doğal yapısıyla ilgi çekiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı’nın 300’ü aşkın kuş türü ve 600 bini aşkın su kuşuna ev sahipliği yaptığını kaydetti.
Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirildiğini ifade ederek, "Yeşilhisar, Yahyalı, Develi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu karardan büyük memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.
Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bölümü araştırma görevlisi Burak Atasoy (25), bölgenin, Manyas Kuş Cenneti'nden sonra Türkiye'deki en büyük sulak alanı ve kuş cenneti olduğunu söyledi.
Sultan Sazlığı'nın ramsar alanı olmasının yanı sıra tatlı ve tuzlu suyun bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Atasoy, şunları söyledi:
"Sultan Sazlığı, Kayseri linin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen bir havza içerisinde yer almaktadır. Sultan Sazlığı ismini tarihin önceki dönemlerinde özellikle Osmanlı dönemlerindeki sultanların askerlerine ve kendilerine alan olarak kullanmaları, askerlerin ve ordunun burada konaklama ihtiyaçlarının gidermesi sebebiyle ismini Osmanlı imparatorlarının padişahlarından, sultanlardan almıştır. Özellikle Sultan 4'üncü Murat'ın Revan Seferi sırasında askerleriyle birlikte ordusunu burada 3 ay konaklatması sebebiyle Sultan Sazlığı ismini almıştır.
Sultan Sazlığı Manyas Kuş Cennetinden sonra Türkiye'nin önemli 2'inci kuş cennetidir. Sultan Sazlığı’nın sulak alanlar içerisinde önemli bir yere sahip olmasının sebebi, Afrika ile Avrupa arası göç yolu üstünde bulunmasıdır.
Özellikle Avrupa içerisinde flamingo, turna, balıkçıl gibi endemik kuşların bir arada kuluçkaya yattığı tek saha olması sebebiyle kuş cennetleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir.
Sultan Sazlığı içerisinde ziyaretçilerin gölde yürüyüş yapabilecekleri yürüyüş platformları, kuş müzesi kamu binaları olup, aynı şekilde özel turizm işletmeleri, butik oteller, pansiyonlar ve bunun yanı sıra fayton gezisi ve at biniciliği gibi sporları gerçekleştirebilen imkânlar mevcuttur"