NTV

Kazakistan'ın tatil merkezi: Burabay Ulusal Parkı

Anadolu Ajansı

Kazakistan’ın kuzeybatısındaki Burabay Ulusal Parkı'na yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor. Burabay, sanatoryumları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor

  • 1

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Kazakistan'ın Başkent Astana'ya 250 kilometre uzaklıktaki Akmola eyaletine bağlı Burabay ilçesinde yer alan park, Sovyetler Birliği döneminden bu yana sanatoryumları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 2

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Adı "Mavi Dağ" anlamına gelen Kökşetau Dağı'nın yanı sıra Burabay Gölü ve çam ormanlarına ev sahipliği yapan Burabay, “Kazakistan’ın İsviçre'si” olarak biliniyor.

  • 3

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Burabay Gölü'ün tam ortasında yer alan Jumbaktas Tepesi de turistlerin ilgisini çeken yerlerin başında geliyor. Bir taraftan bakıldığında rüzgarda saçları salınan genç bir kızı andıran kaya, diğer taraftan bakıldığında ise yaşlı bir kadına benzetiliyor. 

  • 4

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Çam ve huş ağaçlarından oluşan ormanlarda binden fazla bitki çeşidi ile geyik, tavşan ve tilki gibi hayvanlar yaşıyor.

  • 5

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    MÖ 3700'lü yıllarda atı evcilleştiren Botayların yaşadığı Burabay'daki Botay Burabay Müzesi de turistlerin uğrak yerlerinden biri. 7 geleneksel çadırdan oluşan müzede arkeolojik kazılarda bulunan at ve çeşitli hayvan kemikleri, avcılık aletleri gibi Botay kültürüne ait kalıntılar sergileniyor.

  • 6

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Bu yıl açılan Burabay Kayak Merkezi, modern altyapısıyla Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuların çalışmasına olanak sağlıyor.

  • 7

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Burabay, temiz havasıyla solunum yolu hastalıklardan muzdarip kişilerin de ilgisini çekiyor. Doktorlar, çam ağaçlarının yaydığı bazı maddelerin zararlı bakterileri öldürdüğüne işaret ederek çam ormanlarında gezmenin insan sağlığını olumlu etkilediğini söylüyor.

  • 8

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Tedavi özelliğine sahip maden suyu üretilen bölgede, şifalı çamur da bulunuyor. Burabay, 45 sanatoryum, 700 turizm şirketi ve çok sayıda oteliyle her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

  • 9

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Akmola Valisi Malik Murzalin, yaptığı açıklamada, bölgeye turist ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek "Geçen yıl Burabay’ı 850 bin turist ziyaret etti. Bu yıl turist sayının 900 bine ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • 10

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2023'e kadar turizmin ülke ekonomisindeki payının yüzde 8’e çıkarılmasını hedeflediğini hatırlatan Murzalin, "İklim koşulları, bölgede sağlık turizmini geliştirmeye imkan sağlıyor. Sanatoryum ağını geliştirmeye, insanların buraya sadece gezmeye değil, iyileşmek için de gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

  • 11

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Murzalin, Kazak halkının geleneksel hayatını sergileyen "Yayla" (Jaylau) etnik köyünün de bu yıl ziyaretçilere açıldığını dile getirerek "Etnik ve ekoturizmi geliştirmeye çalışıyoruz çünkü Kazak kültürü, Rusya, Çin ve diğer ülkelerden gelen turistlerin ilgisini çekiyor" diye konuştu.

  • 12

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Burabay'da 4 mevsim boyunca turist ağırlamak için sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Murzalin, her yıl düzenledikleri bisiklet yarışması, Oktober Fest ve diğer etkinliklere ek olarak at sporu tesisi ve kayak merkezleri yapacaklarını aktardı.

  • 13

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Bölgeye daha çok Rusya, Hindistan ve Çin'den turist geldiğine işaret eden Murzalin, Çin, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasındaki önemli transit noktası olan Astana'daki Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı ve Kazakistan'ın Çin ve Hindistan vatandaşları için uyguladığı 72 saatlik vizesiz girişin, turizmin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

  • 14

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler

    Avrupalı turist sayısının da her geçen yıl arttığına dikkati çeken Murzalin, "Burabay'da Türkiye’nin tatil yerlerindeki gibi hizmetler sunulacak. 4 mevsim programı, her yıl büyük spor ve kültürel etkinliklerin yapılmasını öngörüyor. Amacımız turistlerin beğeneceği etkinlikler düzenlemek" dedi.

  • 15

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler
  • 16

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler
  • 17

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler
  • 18

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler
  • 19

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler
  • 20

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler
  • 21

    burabay, kazakistan, burabay ulusal parkı, kazakistan gezilecek yerler
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin