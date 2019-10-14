NTV

Kazdağları'nda sonbahar renkleri

İHA

Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.

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    Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile etkiliyor.
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    Kendilerine 'Keşif Yolcuları' diyen bir dağcı yürüyüş grubu, Kazdağları'nın bu eşsiz manzaralarını çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
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    Kazdağları’nın Hanlar mevkisinde bulunan kestane ormanları kızıl ve sarı tonları ile büyük ilgi çekiyor.
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