Kazdağları'nda sonbahar renkleri
İHA
Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.
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1Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile etkiliyor.
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2Kendilerine 'Keşif Yolcuları' diyen bir dağcı yürüyüş grubu, Kazdağları'nın bu eşsiz manzaralarını çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
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3Kazdağları’nın Hanlar mevkisinde bulunan kestane ormanları kızıl ve sarı tonları ile büyük ilgi çekiyor.
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