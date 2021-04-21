'Kedili kız' kedisini her yerde omzunda gezdiriyor

DHA 21.04.2021 - 10:35
Kedisinin kıyafetlerinin çok dikkat çektiğini anlatan Özge Kübra Teymur, “Omuzda olması insanların tuhafına gidiyor. Kıyafetlerini çoğunu annem yaptı, birazını ben yaptım. Kıyafetlerini bana uydurarak giydiriyorum" diye konuştu
Şimdilerde yurt dışına bir balayı planları olduğunu belirten Özge Kübra Teymur, "Azmanı burada bırakmayı düşünmüyorum o da bizimle gelecek. Nikahımızda kedimiz de tabii ki vardı. Nikah memuru da biraz tedirgindi kediden ama nikahta da her anımızda yanımızdaydı. Nikah masasında bulunamadı, sandalyeye koyduk. İnsanlar beni ‘kedili kız’ diye tanıyorlar. Bir yere davet edildiğimde, benim kediyle geleceğimi biliyorlar, ona göre davet ediyorlar” diye konuştu.
Eşi Fırat Teymur da “Özge ile tanışmadan önce hayvanları onun kadar sevmiyordum. Eşimin ilgisini gördükten sonra daha fazla sevmeye başladım. Gezi planlarımız, her şeyimiz kedinin üzerine kurulu. Dağlara çıktık, kamp kurduk, her anımıza kedimiz ortak oldu. Eşim işe gittiğinde benimle beraber dükkana geliyor, hiç yalnız bırakmıyoruz. Azman hayatımıza renk katıyor” ifadelerini kullandı.