'Kedili kız' kedisini her yerde omzunda gezdiriyor

"NİKAHTA DA OMZUMDAKİ YERİNİ ALDI"

Şimdilerde yurt dışına bir balayı planları olduğunu belirten Özge Kübra Teymur, "Azmanı burada bırakmayı düşünmüyorum o da bizimle gelecek. Nikahımızda kedimiz de tabii ki vardı. Nikah memuru da biraz tedirgindi kediden ama nikahta da her anımızda yanımızdaydı. Nikah masasında bulunamadı, sandalyeye koyduk. İnsanlar beni ‘kedili kız’ diye tanıyorlar. Bir yere davet edildiğimde, benim kediyle geleceğimi biliyorlar, ona göre davet ediyorlar” diye konuştu.