Kendini yenileyen kent: Safranbolu

Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesinde dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Safranbolu eski Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ve Mustafa Eren, Türk belgesel sinemasının ustası olarak gösterilen Suha Arın ile mimar Yavuz İnce’nin büyük emekleri olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Ahmet Taner Kışlalı’nın bu kentte isminin mutlaka bir yerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya Miras Listesi’ne girmek çok kolay değil. UNESCO’nun birçok kriteri var. Bu kent o kriterleri sağlıyor ama sağlanması için de öncülük eden değerli isimler var. Eski Belediye Başkanı Mustafa Eren zamanında listeye dahil edilmiştik, onun öncesinde korumayla ilgili süreç... Bu süreçlerle ilgili güzel bir program hazırladık"