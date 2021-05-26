'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dikili'deki adalar bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor

Bergama, Ayvalık gibi turizm potansiyeli olan çevre ilçelere yakınlığı dolayısıyla da Dikili'nin tatilciler için iyi bir rota olduğuna dikkate çeken Tez, şöyle konuştu:

"Turizm acenteleri olarak Dikili koylarının daha belirgin hale getirilerek doğaya uygun tesisleşmesini, gelen yerli yabancı turiste daha çok imkan sunmasını istiyoruz. Böylece turizmde Dikili'mizi daha iyi tanıtabiliriz. Bu anlamda adalar bölgesinin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi çok yerinde bir karar. Ayrıca Midilli hattının açılması seyahat acenteleri ve Dikili için çok önemli. Buradaki yöneticilerin ilgili makamlarla konuşarak Ayvalık-Midilli seferleri nasıl devam ediyorsa Dikili-Midilli hattının tekrar açılıp Dikili'ye kazandırılması lazım. Umarım yapılacak projelerle Dikili hak ettiği yere ulaşır"