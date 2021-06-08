'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Gölcük Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Bölgenin alınan karar sonrası yürütülecek çalışmalarla daha çok kişiyi ağırlamasını beklediklerini vurgulayan Işlak, şunları kaydetti:

"Gölcük gerçekten Allah'ın bize verdiği bir lütuf diye düşünüyorum. Bizim buranın güzel bir sözü vardır büyüklerimizden gelen 'kışın ekmeksiz yazın ceketsiz gelmeyeceksin.' Büyük bir doğal klima gibi, sürekli esiyor. Turizm açısından gerçekten ele alınması gereken bir yer. Yeşilin bütün tonlarını barındıran bir doğamız var. Dağlarımız çamla çevrili. Verimli arazilere sahibiz. Yayla olduğu için yılda bir kere bile hasat alınsa o bize yetiyor"