Kırgızistan'ın zirvelerdeki incisi: Issık Göl

"ISSIK GÖL BİZİM İNCİMİZ"

Gölün en kalabalık sahillerden birinde 20 yıldır ev yemekleri restoranı işleten Çolpon Kaybıldayeva, corona virüs (Covid-19) salgını döneminde halkın ekoloji, temiz hava ve temiz suyun kıymetini daha iyi anladığını belirtti.

İnsanoğlunun sağlığını temiz su ve temiz hava sayesinde kazandığını ve koruduğunu söyleyen Kaybıldayeva, halkın bu yıl Issık Göl'deki temiz suyu ve temiz çevreyi yeniden keşfettiğine dikkati çekti.

Kaybıldayeva, "Issık Göl bizim incimiz. Bu incimizi korumamız gerekiyor. Ekolojinin korunması için altyapıya büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Bu da yerel yönetimlere ve hükümete büyük görev yüklüyor" diye konuştu.

Issık Göl'e büyük önem verdiklerini ifade eden tatilci Muhammed Osmankulov, "Issık Göl Allah'ın Kırgızlara verdiği en büyük nimetlerdendir. Gölün temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık ve tatil için burası en muhteşem yerdir. Ben de buraya dinç kalmak için her yıl geliyorum" dedi.