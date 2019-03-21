Kırgızlar'da yüzyıllardır devam eden Nevruz Bayramı geleneği sümölök

Kırgızistan’da Nevruz kutlamasından bir gün önce mezarlıklar ziyaret ediliyor, halk küslük ve dargınlığın sona ermesi için helalleşme adetini gerçekleştiriyor. Daha sonra bir araya toplanan komşular imece usulü bayram yemeği sümölök için hazırlıklara başlıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Çuy Bölgesi'nde müstakil bir evin bahçesinde Kırgız kadın ve erkekler, nevruzun en önemli sembolü olarak kabul edilen sümölök tatlısını pişirmek için bir araya geldi.