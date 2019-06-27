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Kırgızlar'ın düğün şöleni 'Buzkaşı' oyunu

Anadolu Ajansı

Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, kurdukları kulüple asırlardır sürdürdükleri ata sporlarını yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

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    Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen, özel günler ve düğün törenlerinde oynanan Buzkaşı (Kökbörü) oyununda biniciler maharetlerini sergiliyor.

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    Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, tozlu alanda çekişmeli geçen oyun, post parçalanıncaya kadar devam ediyor.
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
    Mücadele renkli görüntülere sahne olurken, mahalle sakinleri de bu çekişmeyi keyifle izliyor.
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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    kırgız türkleri, buzkaşı, kökbörü oyunu, oğlak postu kapmaca, ulupamir, erciş
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