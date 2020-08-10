Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu

Kırıkkale'de tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

İHA 10.08.2020 - 16:38

Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 1

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nda ziyaretçiler doğa ve tarihle adeta baş başa kalıyor.

Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 2

Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı’na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolunda yer aldığı alana çevre illerinden de gelen vatandaşlar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor.

Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 3

Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da olta balıkçılığı yapıyor.

Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 4

Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu alan drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 5
1.5 yıllık bir çalışmanın sonucunda Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'na yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, tarih ile doğanın iç içe olduğu ender yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi.
Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 6

"KUŞ POPÜLASYONUNUN ZENGİN OLDUĞU BİR YER"

Çeşnigir Köprüsü Selçuklulardan beri bir tarihe şahitlik edecek kadar ayakta duran bir köprü olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

“Tarihi İpek yolu üzerinde tarihi efsanelere şahitlik etmiş bir köprümüz. Aynı zamanda Hititlerden kalan Büklükale önemli bir tarihi yerleşim yeri. Burada da 3 katmanlı bir yerleşim alanı var. Bunun kazı çalışmaları devam ediyor. 

Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 7
Diğer taraftan kuş popülasyonu bakımından bu alan şuana kadar insan ziyaretine açılmamış. Bu alan kuş popülasyonunun zengin olduğu bir yer. Yani doğanın tarihin iç içe olduğu ülkemizin ender güzelliklerinden birisi. İnşallah vatandaşlarımız hem Ankara’ya 90 kilometre hem de Türkiye’nin değişik illerine gidiş noktasında kavşak konumunda"
Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 8
Sezer, seyir terasında çay içerken eşsiz manzarayı izlemek için yerli ve yabancı turistlerin tarihi alanı ziyaret etmelerini istedi.
Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 9
Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 10
Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 11
Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 12
Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu - 13

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