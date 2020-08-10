Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu

"KUŞ POPÜLASYONUNUN ZENGİN OLDUĞU BİR YER"

Çeşnigir Köprüsü Selçuklulardan beri bir tarihe şahitlik edecek kadar ayakta duran bir köprü olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

“Tarihi İpek yolu üzerinde tarihi efsanelere şahitlik etmiş bir köprümüz. Aynı zamanda Hititlerden kalan Büklükale önemli bir tarihi yerleşim yeri. Burada da 3 katmanlı bir yerleşim alanı var. Bunun kazı çalışmaları devam ediyor.