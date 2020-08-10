Kırıkkale'de binlerce yıllık Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu

İHA 10.08.2020 - 16:38
Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nda ziyaretçiler doğa ve tarihle adeta baş başa kalıyor.
Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı’na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolunda yer aldığı alana çevre illerinden de gelen vatandaşlar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor.
Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da olta balıkçılığı yapıyor.
Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu alan drone ile havadan görüntülendi.
Çeşnigir Köprüsü Selçuklulardan beri bir tarihe şahitlik edecek kadar ayakta duran bir köprü olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:
“Tarihi İpek yolu üzerinde tarihi efsanelere şahitlik etmiş bir köprümüz. Aynı zamanda Hititlerden kalan Büklükale önemli bir tarihi yerleşim yeri. Burada da 3 katmanlı bir yerleşim alanı var. Bunun kazı çalışmaları devam ediyor.