Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlarla görüntülendi.

DHA 28.04.2021 - 17:37

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 1
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi amacıyla belli bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 2
Kırıkkale'de yaşayan toy kuşu, karaca, kurt, porsuk, tavşan, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanların doğal yaşamı fotokapanlara yansıdı.
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 3
Fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışı kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 4
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 5
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 6
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - 7

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