Kırklareli'nde yeşilin farklı tonlarını buluşturan İğneada Longoz Ormanları

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, İğneada Longoz Ormanları'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük ormanı olduğunu söyledi.

Longozların her mevsim ayrı bir güzelliğinin olduğunu belirten Bilgin, tüm vatandaşları ormanları görmeye davet etti.

Bilgin, longozların yazın yeşilliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın beyaz gelinliği ve ilkbaharda da rengarenk görünümüyle görenleri kendisine hayran bıraktığını vurguladı.