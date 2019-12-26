Kış aylarında sıcacık ve şifa dolu bir tatil: Termal oteller

Limak Thermal Boutique Hotel

İlk misafiri Mustafa Kemal Atatürk olan bu tarihi otel, restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Limak Thermal Boutique Hotel’in odalarının hepsinde Yalova Termal Kaplıcaları’nın suyunun verildiği özel küvetler bulunuyor. Ayrıca yaz ayları için açık, kış ayları içinse 100 metrekarelik kapalı termal havuzları termal suyun keyfini çıkarmanızı sağlıyor.

Otelin Pythia Thermal Spa Merkezi’nde, mistik müzikler eşliğinde, Uzakdoğu’nun egzotik bakımları ve rahatlatıcı masajlarıyla dinlenebilir, ayrıca kaliteli cilt ve vücut bakımlarıyla kendinizi şımartabilirsiniz. SPA merkezinde Türk hamamı, sauna, buhar banyosu da yer alıyor. M.Ö. 2000’den beri, beş farklı uygarlık boyunca beri sağlık ve şifa veren Yalova Kaplıcaları’nın sularından en lüks şekilde faydalanmak isteyenler için harika bir tatil tercihi olacak.

Fotoğraf: Limak Thermal Hotel websitesi