Kış mevsiminde gemi turu ile gidilebilecek en güzel rotalar

Finlandiya, Norveç, İsveç, Kanada, Grönland ve İzlanda rotasında net olarak görülebilen kuzey ışıklarını bir gemi güvertesinden izlemeyi hayal edin. Gemi güvertesinde sonsuz bir özgürlük içerisinde kuzey ışıklarının büyüsüne denizlerden tanık olmak oldukça farklı bir deneyim. Dünyaca ünlü keşif gemileri ile kuzey denizlerinde seyir alırken kuzey ışıklarını ve kuzey ülkelerini bir kaşif gibi deneyimleyebilirsiniz.

Nasıl mı? Bergen’den başlayan yolculuğunuz kuzeydeki eşsiz doğal güzelliklerin arasında devam eder ve 34 Norveç limanını ziyaret edersiniz. Üstelik seyahatiniz boyunca kuzey ışıklarını net bir şekilde görebileceğiniz yer ve zamanda bir anonsla uyarılarak bu muhteşem doğa olayını görme şansınız da artar. Güverteden açık havada kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz gibi gemi içerisindeki özel alanda da keyif dolu bir seyir deneyimi yaşayabilirsiniz. Yola çıkmadan önce yanınıza kalın kıyafetler almanızı ve fotoğraf ekipmanlarınızı kontrol etmenizi öneririz.