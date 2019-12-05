Kış mevsiminde gemi turu ile gidilebilecek en güzel rotalar

Seyahat etmeyi seven herkes için kuzey ışıklarını görmek olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Aurora ya da kutup ışıkları adıyla da bilinen Kuzey Işıkları, hayatınız boyunca yaşadığınız en farkı deneyimlerden biri oluyor. Büyüleyici yeşil görüntüsü ve ışıkların dansı ile benzersiz bir doğa olayı olan kuzey ışıkları aslında güneşten dünyamıza ulaşmış ışık dalgaları değil, gökyüzündeki ışıktan çok daha yavaş şekilde ilerleyen parçacıklardan oluşuyor.
Kış aylarında görebileceğiniz kuzey ışıkları, yoğun olarak kuzey ülkelerinde net bir şekilde görülebiliyor. Ağırlıklı olarak yeşil ışıklardan oluşsa da mavi, kırmızı ve mor renge de sahip olan kuzey ışıklarını en iyi şekilde 23 Eylül ile 21 Mart tarihleri arasında görülebiliyor. Kuzey ışıklarını bu bölgede net olarak görebilmek için doğru hava ve doğru zamanı yakalamak çok önemli. Bu yüzden seyahatinizde profesyonel bir destek almak şansınızı artıracaktır. 2019-2020 seyahat planlarınıza eğer kuzey ışıklarını dahil ettiyseniz şimdi size kuzey ışıklarını gördüğünüzde yaşadığınız mutluluğu bir kat daha arttıracak bir deneyimden bahsedeceğiz. Gemi ile kuzey ışıklarını görmek…
Finlandiya, Norveç, İsveç, Kanada, Grönland ve İzlanda rotasında net olarak görülebilen kuzey ışıklarını bir gemi güvertesinden izlemeyi hayal edin. Gemi güvertesinde sonsuz bir özgürlük içerisinde kuzey ışıklarının büyüsüne denizlerden tanık olmak oldukça farklı bir deneyim. Dünyaca ünlü keşif gemileri ile kuzey denizlerinde seyir alırken kuzey ışıklarını ve kuzey ülkelerini bir kaşif gibi deneyimleyebilirsiniz.
Nasıl mı? Bergen’den başlayan yolculuğunuz kuzeydeki eşsiz doğal güzelliklerin arasında devam eder ve 34 Norveç limanını ziyaret edersiniz. Üstelik seyahatiniz boyunca kuzey ışıklarını net bir şekilde görebileceğiniz yer ve zamanda bir anonsla uyarılarak bu muhteşem doğa olayını görme şansınız da artar. Güverteden açık havada kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz gibi gemi içerisindeki özel alanda da keyif dolu bir seyir deneyimi yaşayabilirsiniz. Yola çıkmadan önce yanınıza kalın kıyafetler almanızı ve fotoğraf ekipmanlarınızı kontrol etmenizi öneririz.
Cruise turlarına alternatif deniz deneyimlerinden biri de nehir turları oluyor. Cruise konforunu birebir yaşayacağınız özel nehir gemileri ile Avrupa’nın muhteşem duraklarında unutulmaz keşifler yapabilirsiniz. Üstelik noel zamanında gerçekleşen nehir turları ile rengarenk ve cıvıl cıvıl noel pazarlarını da ziyaret edebilirsiniz.
Noel zamanı Avrupa’nın en ünlü meydanlarında kurulan noel pazarlarında yılbaşı ruhunu net olarak yaşayabilirsiniz. Noel pazarlarında bulunduğunuz bölgeye özgü yiyecek ve içecekler tadabilir, hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Ayrıca noel pazarlarının kurulduğu meydanlarda sokak sanatçılarının şahane performanslarına ve dev yılbaşı ağaçlarına da rastlayabilirsiniz.
Ren Nehri’nden Tuna Nehri’ne kadar masalsı bir güzergahta seyir alırken Avrupa’nın güzel manzarasına nehirler üzerinden tanık olabilirsiniz. Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Rüdesheim gibi rotalarını keşfedecek; Fransa’da Strazburg başta olmak üzere Eguisheim, Kaysersberg ve Riquewihr bölgelerindeki noel pazarlarına uğrayacak; Viyana’dan Budapeşte’ye uzanacak ve lezzetli tatlarla yeni yılı keşfederek geçireceksiniz.
Kış aylarında nereye gitsem diye düşünüyor ya da yılbaşını yaşayabileceğiniz bir yer düşlüyorsanız, nehir turları ile noel pazarlarını keşfedeceğiniz Avrupa ülkeleri iyi bir fikir olacaktır.
Kuzey Avrupa, kışı tam anlamıyla hissedebileceğiniz ve etkileyici atmosferi ile sizi büyüleyecek bir rota olarak öne çıkıyor. Orta çağın en iyi konunmuş kentlerini bünyesinde barındıran Kuzey Avrupa’nın en önemli şehirlerini keşfetmek ise hem ekonomik hem de benzersiz oluyor. Baltık başkentlerini henüz keşfetmediyseniz bu yılki tatil planlarınıza Baltık turunu bir an önce almalısınız. Yılın yorgunluğunu atabileceğiniz ve kışın soğuğunda içinizi rengarenk evleri ile ısıtacak Baltık başkentlerine hayran kalacaksınız.
İsveç’te Stockholm’un, Estonya’da Tallinn’in, Rusya’da St Petersburg ile Moskova’nın, Danimarka’da ise Kopenhag’ın öne çıktığı Baltık turunda kuzeyin muhteşem güzelliklerini keşfedeceksiniz. Genel olarak birçok yeri kapsayan Baltık ülkeleri arasında Estonya, Letonya ve Litvanya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Polonya ve Rusya gibi ülkeler yer alır ve her yıl dünyanın farklı ülkelerinden birçok turist Baltık başkentlerini ziyaret eder.
Türkiye’den de Baltık turuna olan ilgi gittikçe popülaritesini artırmıştır. Eğer bu seyahate çıkmayı düşünüyorsanız oldukça uygun fiyatlı turlar bulabilir ve farklı bir deneyime merhaba diyebilirsiniz. Böylece hem kuzeyi görme şansı bulabilir hem de gemi rahatlığında seyahat edebilirsiniz. Orta çağ atmosferini yaşayacak ve daha önce denemediğiniz farklı deneyimler kazanacağınız gemi ile Baltık turunda 2020’nin popüler destinasyonlarında yepyeni maceralar yaşayabilirsiniz.
2020 tatil planlarınızda farklı bir deneyim ve ayrıcalık yaşamak istiyorsanız benzersiz gemi turları ile öne çıkan Cruise Planet’in 3 muhteşem rotasını listeye almalısınız.