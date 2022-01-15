Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı

"HER YIL GELİYORUZ"

Kayakseverlerden Veysi Çağlayan, tatillerini değerlendirmek için nişanlısıyla Diyarbakır'dan geldiklerini söyledi.

Hesarek Kayak Merkezi'nin kendileri için özel bir yer olduğunu dile getiren Çağlayan, "Nişanlıma burada evlenme teklif etmiştim. Onun için her yıl geliyoruz. Bu sene bayağı kalabalık. Bu pisti bize kazandırdıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.