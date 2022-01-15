Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı. Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki 3 pistiyle her yıl daha fazla sayıda kayakseverin tercih ettiği merkez, kayak tutkunlarına pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.01.2022 - 11:39

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 1

Yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 7 yıl önce devlet yatırımı olarak inşa edilen kayak merkezi, bölgenin gözde tesislerden biri olma özelliği taşıyor.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 2

İl merkezine 37, Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan kayak merkezinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı.

Misafirlerini ağırlamaya başlayan merkeze ilgi yüksek.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 3

Bölge illerinden ziyaretçilerin rotasını çevirdiği, geçen yıl salgına rağmen 70 bini aşkın kişiyi ağırlayan merkez, sezonun açılmasıyla sadece 15 günde 20 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 4

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki 3 pistiyle her yıl daha fazla sayıda kayakseverin tercih ettiği merkez, kayak tutkunlarına pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 5

Jandarma Arama Kurtarma timlerinin de görev yaptığı merkezde ziyaretçiler güvenle zaman geçiriyor.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 6

"HER YIL GELİYORUZ"

Kayakseverlerden Veysi Çağlayan,  tatillerini değerlendirmek için nişanlısıyla Diyarbakır'dan geldiklerini söyledi.

Hesarek Kayak Merkezi'nin kendileri için özel bir yer olduğunu dile getiren Çağlayan, "Nişanlıma burada evlenme teklif etmiştim. Onun için her yıl geliyoruz. Bu sene bayağı kalabalık. Bu pisti bize kazandırdıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 7

Çağlayan, Türkiye'deki birçok kayak merkezine gittiğini, Bingöl'deki merkezi de çok beğendiklerini aktardı.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 8

Çağlayan'ın nişanlısı Zehra Saykan da evlilik teklifini Hesarek Kayak Merkezinde aldığı için burada zaman geçirirken ayrı bir heyecan yaşadığını belirtti.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 9

Diyarbakır'dan gelen Rabia Özdağan da kayak merkezine tur firmasıyla geldiğini ifade ederek, "KPSS'ye hazırlanıyorum, stres attım. Düşmek bile çok eğlenceliydi" diye konuştu.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 10

Malatya'dan ailesiyle merkeze gelerek keyifli zaman geçiren 9 yaşındaki Zehra Cingören ise merkezi çok güzel bulduğunu aktardı.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 11

Cingören, "Ayaklarınız donsa da eğleniyorsunuz, değiyor" ifadesini kullandı.

Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 12
Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 13
Kış turizminin Doğu'daki rotalarından Hesarek, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı - 14

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