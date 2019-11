Kış turizminin gizli kahramanları

Gelişen teknoloji ile birlikte sitemi her yıl modernize ettiklerini ifade eden Karakoç, "Eski sistemde elektrik kesintilerinde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu yeni sistem yolcuların hatta kalmaması için 3 seçenek sunuyor. Elektrik kesintilerinde 5 dakika içerisinde jeneratörler devreye giriyor. Jeneratörde aksilik olursa kendi bünyesinde hazır olan dizel motorlar devreye girerek hiç bir şekilde yolcular kabinde kalmıyor. Sistem 144 kabinden oluşuyor. Kabinlerin her biri 8 kişilik ve 9 kilometrelik hat uzunluğu ile dünyada sayılı durumda. Türkiye’de ise en uzun teleferik hattı. 4 istasyondan oluşuyor. Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Kurbağakaya istasyonları. Yolcularımız Uludağ’ın tüm güzelliklerini bu istasyonlar arasında yaklaşık yarım saatlik bir gezi ile görebiliyor. Sadece kış sezonunda değil 4 mevsim misafirlerimizin hizmetindeyiz. Sonbaharda sarının yeşilin tüm tonlarını görmek mümkün. Uludağ her mevsim ayrı güzel" diye konuştu.