Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 16:28 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 16:46
Kış turizminin önemli merkezlerinde yoğun kar yağışları sürerken, Uludağ'da kar kalınlığı 40, Kartalkaya’da 45, Kartepe'de 40 ve Palandöken’de 58 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu kayak merkezlerinde hava sıcaklıkları -10 dereceye kadar düştü. Ayrıca, kar yağışlarının gelecek Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Bununla birlikte, yoğun kar yağışları sonrası, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu dün resmi olarak başladı.
Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe Kayak Merkezi'nde ise sezon yarın açılıyor.
Diğer taraftan, etkisi uzun bir süre devam edeceği öngörülen kar yağışlarının kış tatilleri için hareketli bir sezonu da beraberinde getirmesi bekleniyor.
Corona virüs pandemisine rağmen bu yıl özellikle yılbaşı dönemi için kayak merkezlerine yönelik talep patlaması yaşanıyor.
Yılbaşına sayılı günler kala kayak merkezlerinde bulunan oteller sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Otellerdeki rezervasyon oranları yüzde 70'lere ulaştı.
İşte Türkiye'nin popüler kayak merkezlerinden fotoğraflar...