Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Kar yağışlarının başlamasıyla, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinde sezon hazırlıkları tamamlandı. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken ve Kartepe kayak merkezlerinde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Bununla birlikte, kayakseverlerin vazgeçilmez adreslerinde kayak sezonu resmi olarak başlarken, yılbaşına kadar otellerin rezervasyonları yüzde 70 oranında doldu.

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 16:28 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 16:46

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 1

Kış turizminin önemli merkezlerinde yoğun kar yağışları sürerken, Uludağ'da kar kalınlığı 40, Kartalkaya’da 45, Kartepe'de 40 ve Palandöken’de 58 santimetreye ulaştı.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 2

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre,  bu kayak merkezlerinde hava sıcaklıkları -10 dereceye kadar düştü. Ayrıca, kar yağışlarının gelecek Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 3

KAYAK SEZONU BAŞLADI

Bununla birlikte, yoğun kar yağışları sonrası, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu dün resmi olarak başladı.

Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe Kayak Merkezi'nde ise sezon yarın açılıyor.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 4

Diğer taraftan, etkisi uzun bir süre devam edeceği  öngörülen kar yağışlarının kış tatilleri için hareketli bir sezonu da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 5

Corona virüs pandemisine rağmen bu yıl özellikle yılbaşı dönemi için kayak merkezlerine yönelik talep patlaması yaşanıyor.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 6

OTELLERİN YÜZDE 70'İ ŞİMDİDEN DOLDU

Yılbaşına sayılı günler kala kayak merkezlerinde bulunan oteller sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Otellerdeki rezervasyon oranları yüzde 70'lere ulaştı.

İşte Türkiye'nin popüler kayak merkezlerinden fotoğraflar...

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 7

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 8
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 9
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 10
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 11
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 12

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 13
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 14
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 15
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 16
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 17

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 18
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 19
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 20
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 21
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 22

KARTEPE KAYAK MERKEZİ

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 23
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 24
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 25
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinde sezon başladı: Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor - 26

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